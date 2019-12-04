«Стесняется при дочке»: Бари Алибасов рассказал о своей интимной жизни с Лидией Федосеевой-Шукшиной
Знаменитый продюсер Бари Алибасов посетил премию «Золотой хит» канала Music Box. После мероприятия Бари Каримович дал журналистам интервью, в ходе которого рассказал о своей интимной жизни с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Бари Алибасов никогда не скрывал, что даже в пенсионном возрасте находится в отличной мужской форме, а в беседе с корреспондентом портала «Дни.ру» он в очередной раз подтвердил вышесказанную информацию. Продюсер откровенно признался, что у них с Лидией Федосеевой-Шукшиной очень насыщенные интимные отношения. По словам знаменитости, когда они выезжают на отдых, то занимаются любовью очень часто и «шумно», а вот когда пара находится дома у супруги, то приходится немного сдерживать свою страсть из-за дочери Ольги.
«Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем довольно редко – из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью», - добавляет Бари Каримович.
Напомним, что брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной у Бари Алибасова шестой. Знаменитая пара официально оформила свои отношения в 2018 году и до сих пор продолжает демонстрировать слаженную семейную жизнь.
Бари Алибасов никогда не скрывал, что даже в пенсионном возрасте находится в отличной мужской форме, а в беседе с корреспондентом портала «Дни.ру» он в очередной раз подтвердил вышесказанную информацию. Продюсер откровенно признался, что у них с Лидией Федосеевой-Шукшиной очень насыщенные интимные отношения. По словам знаменитости, когда они выезжают на отдых, то занимаются любовью очень часто и «шумно», а вот когда пара находится дома у супруги, то приходится немного сдерживать свою страсть из-за дочери Ольги.
«Когда мы ночуем в Новой Москве, то занимаемся любовью часто. Когда вместе отдыхаем за границей, то еще чаще. А если проводим время у нее, то интимничаем довольно редко – из-за Оли. Мы просто шумно резвимся, а при дочке Лида стесняется заниматься любовью», - добавляет Бари Каримович.
Напомним, что брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной у Бари Алибасова шестой. Знаменитая пара официально оформила свои отношения в 2018 году и до сих пор продолжает демонстрировать слаженную семейную жизнь.