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«Главное – смена рациона»: Тина Канделаки рассказала о секрете своего похудения

Известная российская телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки рассказала о секрете своего похудения, навсегда изменившего ее жизнь. Знаменитость заявила, что главное – смена рациона, она должна стать первым шагом в сторону здорового образа жизни.
«Главное – смена рациона»: Тина Канделаки рассказала о секрете своего похудения

Тина Канделаки призналась, что родители и окружение сформировали у нее неправильную пищевую привычку, из-за которой она страдала долгие годы. Знаменитость имела лишний вес и избавиться от него у нее не получалось. Так было до тех пор, пока она не поняла, что ей предстоит тяжелое противостояние с собственным организмом, привыкшим к неполезному рациону.

По словам Тины Канделаки – это самый главный шаг в сторону здорового образа жизни. Нужно перебороть свои привычки и ощущения организма, ведь он привык к перееданию, неполезной пище и сладостям. Главное - продержаться месяц, уверяет знаменитость, дальше тяга к нездоровому рациону снизится.

Такую точку зрения Тины Канделаки поддержала диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что необходимо добавлять в рацион супы и салаты, они позволяют создать ощущение наполненности желудка, а это приводит к потере голода. После этого необходимо медленно снижать их порцию или калорийность. Также важно знать, что ощущение насыщения приходит не сразу, а спустя 20 минут после начала приема пищи. Именно поэтому его стоит растягивать.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:22

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