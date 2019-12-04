«Главное – смена рациона»: Тина Канделаки рассказала о секрете своего похудения





Тина Канделаки призналась, что родители и окружение сформировали у нее неправильную пищевую привычку, из-за которой она страдала долгие годы. Знаменитость имела лишний вес и избавиться от него у нее не получалось. Так было до тех пор, пока она не поняла, что ей предстоит тяжелое противостояние с собственным организмом, привыкшим к неполезному рациону.По словам Тины Канделаки – это самый главный шаг в сторону здорового образа жизни. Нужно перебороть свои привычки и ощущения организма, ведь он привык к перееданию, неполезной пище и сладостям. Главное - продержаться месяц, уверяет знаменитость, дальше тяга к нездоровому рациону снизится.Такую точку зрения Тины Канделаки поддержала диетолог Елена Соломатина. Специалист отметила, что необходимо добавлять в рацион супы и салаты, они позволяют создать ощущение наполненности желудка, а это приводит к потере голода. После этого необходимо медленно снижать их порцию или калорийность. Также важно знать, что ощущение насыщения приходит не сразу, а спустя 20 минут после начала приема пищи. Именно поэтому его стоит растягивать.