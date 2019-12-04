Иван Ургант высмеял снимок Надежды Бабкиной в "позе"с экс-чиновником из Кузбасса

Ведущий программы "Вечерний Ургант" обсудил вместе с публикой странное изображение, на котором Надежда Бабкина стоит в смешной позе перед Антоном Собяниным, бывшим чиновником из Новокузнецка. Иван Ургант сообщает, что артистка прислала ему фотографию с гастролей и попросила "как-нибудь использовать её в шоу". Поскольку шоумен хотел добавить интерактивности в программу, он попросил зрителей публиковать свои собственные шутки в соцсетях под хештэгом #используйбабкину.Среди комментариев выделялись такие перлы, как "Лечу радикулит. Дорого", "Согнуть – согнули, выпрямить не могут", "Стой так, я все улажу", которые впоследствии зачитал телеведущий в студии. Кроме прочего, Антон Собянин является директором театра "Русская песня", в котором выступает Надежда Бабкина. Сейчас он сотрудничает с артисткой в латвийской Риге, где должны пройти их выступления. Ранее Собянин возглавлял областной департамент молодёжной политики и спорта в Кузбассе, но в скором времени решил развивать театральную карьеру.