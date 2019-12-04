Ксения Собчак и Константин Богомолов высмеяли слухи об их «гостевом браке»
Ксения Собчак и Константин Богомолов недавно в очередной раз оказались в центре внимания. В СМИ начали обсуждать то, что пара живет в гостевом браке, однако супруги высмеяли подобные слухи и заявили об их несостоятельности.
Изначально данное обсуждение началось после того, как мать Ксении Собчак рассказала, что Константин Богомолов живет отдельно от жены. Дальше эти сведения подхватили СМИ и интернет-блогеры. Данная тема стала активно обсуждаться, поэтому журналисты решили получить комментарий у самой знаменитости. Телеведущая заявила, что не знает, как реагировать на такие глупости, ибо считает попытки доказать совместное проживание неуместными.
Позже Ксения Собчак выложила в своем аккаунте видео с семейного отдыха с Константином Богомоловым. Знаменитость с иронией отметила, что отлично провела время со своим супругом, и заявила о преимуществах гостевого брака. На это обновление в Instagram отреагировал и сам муж. Знаменитость прокомментировал видео и заявил: «Сейчас приеду, малыш, обсудим, какой он (гостевой брак, прим.). Там место-то найдется мне?» Так режиссер высмеял слухи о том, что причиной «гостевого брака» является нехватка у супругов жилплощади.
Подписчики Ксении Собчак поддержали знаменитостей и отметили, что им не нужно комментировать подобные нелепые слухи. Поклонники уверены, такие сообщения относительно их брака появятся еще не один раз.
Изначально данное обсуждение началось после того, как мать Ксении Собчак рассказала, что Константин Богомолов живет отдельно от жены. Дальше эти сведения подхватили СМИ и интернет-блогеры. Данная тема стала активно обсуждаться, поэтому журналисты решили получить комментарий у самой знаменитости. Телеведущая заявила, что не знает, как реагировать на такие глупости, ибо считает попытки доказать совместное проживание неуместными.
Позже Ксения Собчак выложила в своем аккаунте видео с семейного отдыха с Константином Богомоловым. Знаменитость с иронией отметила, что отлично провела время со своим супругом, и заявила о преимуществах гостевого брака. На это обновление в Instagram отреагировал и сам муж. Знаменитость прокомментировал видео и заявил: «Сейчас приеду, малыш, обсудим, какой он (гостевой брак, прим.). Там место-то найдется мне?» Так режиссер высмеял слухи о том, что причиной «гостевого брака» является нехватка у супругов жилплощади.
Подписчики Ксении Собчак поддержали знаменитостей и отметили, что им не нужно комментировать подобные нелепые слухи. Поклонники уверены, такие сообщения относительно их брака появятся еще не один раз.