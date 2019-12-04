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В Приангарье медведь-шатун загрыз пенсионера в собственном доме

В минувший понедельник, 2 декабря, в одном из районов Приангарья дикий медведь-шатун забрался в дом 60-летнего местного жителя и загрыз его. Сообщается, что в жилье своей жертвы хищник пробрался через разбитое стекло.
В Приангарье медведь-шатун загрыз пенсионера в собственном доме

Об этом происшествии местные жители активно рассказывают в социальных сетях, передает «Комсомолка». По некоторым данным, ранее медведя уже неоднократно видели в поселке, где и случился этот инцидент. В тот трагический день животное облюбовало жилой дом на одной из улиц. Расправившись с хозяином дома и его собакой, медведь спокойно скрылся в лесу. После того, как по следам на месте убийства стало известно о причине случившегося, охотники отправились на поиски животного, а в районе объявили режим чрезвычайной ситуации, временно запретив местным жителям покидать свои дома. Причина, которая помешала медведю-людоеду впасть в спячку, на данный момент не сообщается. Однако для северных регионов России такие явления – не редкость. Дело в том, что многие звери, которым следовало бы спать в зимний период, остаются бодрствовать, поскольку испытывают дефицит в пропитании.

Стоит отметить, что в последнее время нападения хищников на людей в пределах населенных пунктов были также зафиксированы в Хабаровском крае и Республике Удмуртия.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

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