В Приангарье медведь-шатун загрыз пенсионера в собственном доме





Об этом происшествии местные жители активно рассказывают в социальных сетях, передает «Комсомолка». По некоторым данным, ранее медведя уже неоднократно видели в поселке, где и случился этот инцидент. В тот трагический день животное облюбовало жилой дом на одной из улиц. Расправившись с хозяином дома и его собакой, медведь спокойно скрылся в лесу. После того, как по следам на месте убийства стало известно о причине случившегося, охотники отправились на поиски животного, а в районе объявили режим чрезвычайной ситуации, временно запретив местным жителям покидать свои дома. Причина, которая помешала медведю-людоеду впасть в спячку, на данный момент не сообщается. Однако для северных регионов России такие явления – не редкость. Дело в том, что многие звери, которым следовало бы спать в зимний период, остаются бодрствовать, поскольку испытывают дефицит в пропитании.Стоит отметить, что в последнее время нападения хищников на людей в пределах населенных пунктов были также зафиксированы в Хабаровском крае и Республике Удмуртия.