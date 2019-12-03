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В Амазонии обнаружили новый вид деревьев с листьями размером с человека

На территории Амазонии нашли совершенно новый вид деревьев. Особенностью растения является наличие крупных листьев, размер которых сопоставим с человеком.

Исследователи из INPA в Бразилии сообщили, что обнаружить дерево удалось не сразу. В противовес, листья были найдены гораздо раньше. Само дерево определили как часть вида Coccoloba из цветущих растений области тропических зон Южной и Северной Америки. Ботаники обнаружили крупные листья Кокколоба в 1982-м во время исследования бассейна Мадейры на территории вблизи Амазонки. Следующие экспедиции позволили найти больше представителей растения, однако в тот период не удалось определить их принадлежность.

Деревья не имели ни плодов, ни цветов. Исследователи сделали заметки и несколько снимков. В 1993-м ботаники смогли получить 2 крупных листа с дерева на территории штата Рондония, а после этого оформили в целях общественной оценки в INPA.

«Вид получил локальную известность, однако по причине отсутствия репродуктивных материалов он не мог быть описан в качестве нового вида для использования в науке», — сообщил Роджерио Гриб.

Только в 2005-м были собраны несколько семян в Нацлесу Джамари. В 2018-м одно из деревьев принесло плоды, позволяя получить ботанический материал, требующийся для описания совершенно новых видов. В итоге растение описали по всем требованиям, присвоив название C. gigantifolia.

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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:45

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