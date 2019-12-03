Дженнифер Лопес вышла в свет в свадебном платье сказочной красоты
Американская поп-дива Дженнифер Лопес, как известно, в скором времени планирует сочетаться узами брака со своим возлюбленным, известным бейсбольным комментатором Алексом Родригесом. Предложение избранник артистки сделал ей еще весной, однако свадьбу пара только планирует. Каково же было удивление жителей Нью-Йорка, когда знаменитость появилась в свадебном платье невероятной красоты прямо на улице.
Певица вышла из роскошного автомобиля в подвенечном наряде, чем заставила многих очевидцев просто потерять дар речь. Говорят, что в этом одеянии Дженнифер Лопес выглядела просто потрясающе. Вот только позднее оказалось, что платье кремового цвета без бретелек, с длинным шлейфом и пышной юбкой, расшитое огромным количеством кристаллов, было выбрано артисткой совсем не для своей свадьбы, а для съемок в новом фильме под названием «Женись на мне». Когда СМИ опубликовали первые снимки знаменитости в этом наряде, многочисленные поклонники пожалели, что он предназначен не для свадьбы с Родригесом – настолько впечатляюще звезда выглядела в нем.
Позднее сама Дженнифер Лопес еще больше удивила фанатов, заявив, что не желала бы выходить замуж в таком платье. «Я бы не хотела, чтобы мое свадебное платье было настолько большим. В нем ведь даже двигаться сложно. Но я счастлива, что примерила его – это было незабываемо», - отметила она.
Певица вышла из роскошного автомобиля в подвенечном наряде, чем заставила многих очевидцев просто потерять дар речь. Говорят, что в этом одеянии Дженнифер Лопес выглядела просто потрясающе. Вот только позднее оказалось, что платье кремового цвета без бретелек, с длинным шлейфом и пышной юбкой, расшитое огромным количеством кристаллов, было выбрано артисткой совсем не для своей свадьбы, а для съемок в новом фильме под названием «Женись на мне». Когда СМИ опубликовали первые снимки знаменитости в этом наряде, многочисленные поклонники пожалели, что он предназначен не для свадьбы с Родригесом – настолько впечатляюще звезда выглядела в нем.
Позднее сама Дженнифер Лопес еще больше удивила фанатов, заявив, что не желала бы выходить замуж в таком платье. «Я бы не хотела, чтобы мое свадебное платье было настолько большим. В нем ведь даже двигаться сложно. Но я счастлива, что примерила его – это было незабываемо», - отметила она.