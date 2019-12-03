Медики испытают метод лечения болезни Альцгеймера при помощи ультразвука





Врачи подготовили для нового способа лечения шлем с ультразвуком, способный прорваться сквозь гематоэнцефалический барьер для разрушения сформировавшихся у больных бляшек. В соответствии с большей частью существующих теорий, причиной появления болезни Альцгеймера являются именно подобные узелкам образования из белков. Они приводят к нарушению существующих между нейронами связей, вследствие чего люди теряют память либо страдают от нарушения восприятия окружающей действительности. С течением времени это вызывает появление классических симптомов существования старческого слабоумия. В целях успешного лечения данной болезни потребуется неким образом разрушить соответствующие белковые структуры.Головной мозг имеет защиту от постороннего воздействия в виде гематоэнцефалического барьера, который мешает пройти с кровью посторонним веществам. По этой причине в мире существует очень малое количество средств со способностью проникновения в мозг. Новый ультразвуковой шлем может преодолеть защитный блок. Во время проведения экспериментов ограничение было снято на 24 ч, после чего снова начало работать. Основной целью первых опытов стало проникновение сквозь гематоэнцефалический барьер. Медикаменты в мозг пациентов не пропускали, поскольку данная процедура является частью следующего этапа после проверки технологии.