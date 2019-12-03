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Apple назвала лучшие игры 2019 года для своих устройств

Корпорация Apple подвела итоги уходящего года, назвав список лучших игр, вышедших для устройств бренда. Речь идет о тайтлах, разработанных для iPhone, iPad, Mac и Apple TV, релиз которых состоялся в 2019-м.

Так, звание лучшей игры текущего года для смартфонов iPhone досталось Sky: Children of the Light. Игровой процесс этого проекта чем-то похож на знаменитую Journey – геймеру здесь тоже предлагают путешествовать по красочным локациям самостоятельно или в режиме корпоратива и наслаждаться атмосферой. По мнению экспертов, своему успеху эта игра обязана не геймплеем или сюжетом, а именно качественному звуковому и визуальному дизайну. А вот лучшей из игр для планшетов iPad назвали Hyper Light Drifter, которую пользователи часто сравнивают с Dark Souls в пиксельном исполнении. Проект, как сообщают источники, способен изрядно потрепать нервы игрока и потребовать от него серьезной сноровки.

Что же касается лучших тайтлов для Mac, то здесь лидерство принадлежит платформеру GRIS, который, пусть и не получил какого-то особенного игрового процесса, но радует хорошим дизайном и тщательно продуманным сюжетом. Наконец, лучшим релизом для Apple TV назван еще один популярный проект под названием Wonder Boy: The Dragon’s Trap, перенесенный на новую платформу с консолей Sega.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:20

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