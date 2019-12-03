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Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового бойфренда

Бывшая участница телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Анастасия Балинская рассказала, что начала встречаться с новым молодым человеком. По ее словам, с ним она познакомилась еще год назад и раньше изредка общалась.

Звезда "Дом-2" Анастасия Балинская показала своего нового бойфренда

От не очень хороших отношений с Алексеем Кудряшовым Анастасия Балинская страдала недолго. Она нашла себе нового молодого человека, которого зовут Мадор, но все называют его Марком.

Балинская рассказала, что Мадору исполнилось 28 лет, а познакомилась она с ним на вечеринке в ночном клубе. Однако, как зарабатывает себе на жизнь ее новый бойфренд, она предпочла оставить в тайне и подчеркнула, у него не совсем обычная офисная работа.

Отметила Анастасия Балинская факт, что у молодого человека получилось добиться ее внимания только спустя год после знакомства. Участница рассказала, что их первая встреча состоялась в одном из клубов Москвы. Тогда Мадор сказал, что влюбился с первого взгляда, но девушка лишь посмеялась в ответ. Тем не менее, молодой человек нашел ее в Instagram и начал писать личные сообщения.


На протяжении долгого времени Мадор ухаживал за Балинской и только сейчас она решила ответить ему взаимностью. Помимо этого, он пообещал взять финансовую ответственность за нее на себя и попросил не раздувать скандал с Алексеем Кудряшовым дальше.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:04

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