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Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии Ефеременковой

Ведущая «Дом-2» Юлия Ефременкова по-настоящему счастлива. Она рассказала, что ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур, наконец, решился и позвал ее замуж. О предстоящем событии знала и мама девушки, которая помогла организовать сюрприз.
Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии Ефеременковой

Юлия рассказала, Мондезир Свет-Амур говорил о намерении сделать предложение достаточно давно, и она подозревала, оно состоится в ближайшее время, ведь он хотел успеть до Нового года. Однако, как именно это будет девушка не знала. И вот, Юлию Ефременкову позвала на свой концерт ее коллега Ольга Бузова. Она дала ей сразу несколько билетов, поэтому на выступление популярной певицы звезда «Дом-2» пришла вместе с мамой.

Ефременкова подчеркнула, что сразу заметила на сцене знакомого оператора, но подумала, что будут просто снимать концерт Бузовой.
По словам Юлии, она немного растерялась, когда Мондезир Свет-Амур появился на сцене, но ответила любимому «да». Возлюбленный предстал перед ней в шикарном белом костюме с огромным букетом цветов. Ефременкова отметила, когда Мондезир Свет-Амур говорил самые важные слова, то чуть не забыл стать на одно колено, и тогда Ольга Бузова напомнила ему, прокричав: «На колени!».

Известно, что долгое время Мондезир Свет-Амур не мог подобрать кольцо для любимой, потому что после болезни у нее очень сильно похудели пальцы, и тогда на помощь жениху пришла мама девушки, которая узнала размер.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:28

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