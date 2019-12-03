Звезда «Дом-2» Мондезир Свет-Амур сделал предложение Юлии Ефеременковой





Юлия рассказала, Мондезир Свет-Амур говорил о намерении сделать предложение достаточно давно, и она подозревала, оно состоится в ближайшее время, ведь он хотел успеть до Нового года. Однако, как именно это будет девушка не знала. И вот, Юлию Ефременкову позвала на свой концерт ее коллега Ольга Бузова. Она дала ей сразу несколько билетов, поэтому на выступление популярной певицы звезда «Дом-2» пришла вместе с мамой.Ефременкова подчеркнула, что сразу заметила на сцене знакомого оператора, но подумала, что будут просто снимать концерт Бузовой.По словам Юлии, она немного растерялась, когда Мондезир Свет-Амур появился на сцене, но ответила любимому «да». Возлюбленный предстал перед ней в шикарном белом костюме с огромным букетом цветов. Ефременкова отметила, когда Мондезир Свет-Амур говорил самые важные слова, то чуть не забыл стать на одно колено, и тогда Ольга Бузова напомнила ему, прокричав: «На колени!».Известно, что долгое время Мондезир Свет-Амур не мог подобрать кольцо для любимой, потому что после болезни у нее очень сильно похудели пальцы, и тогда на помощь жениху пришла мама девушки, которая узнала размер.