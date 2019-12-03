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Ученые выяснили, что вирусы могут проникать через плаценту и заразить эмбрион

Исследователи из Университета Тулэйн в США установили, что вирусы могут заразить эмбрион через плаценту. Заболевание способно переходить по межклеточным каналам и поразить еще не до конца сформированные легкие плода.

До проведения исследования было известно, что плацента предотвращает попадание болезнетворных микроорганизмов к еще не рожденному ребенку. Джованни Пьедимонте, автор работы, заявил: «Мы первые установили, что вирус, провоцирующий простуду, способен внутриутробно инфицировать плод». Так же через плаценту эмбрион может заразиться вирусом Зика и другими серьезными заболеваниями.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого из донорской плаценты извлекли три важнейшие клетки. В лаборатории на них воздействовали под влиянием респираторно-синцитиального вируса (RSV), который является причиной простуды. Зараженные клетки уцелели и дали возможность вирусу размножаться. При попадании в плод, данные клетки поражают легкие и могут стать причиной развития астмы у детей.

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Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:54

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