Стас Михайлов уберег своего друга-бизнесмена Кононова от смерти в пожаре





Новый выпуск ток-шоу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" раскрыл множество невероятных подробностей из жизни Стаса Михайлова. Певец рассказал, что кроме героического подвига собственного брата, который спас ребенка во время крушения вертолета, он сам уберег жизнь друга от неминуемой смерти. Известно, что Олег Кононов был первым, кто организовал выступление для артиста в Санкт-Петербурге, что приносло ему общенациональную славу.Из-за того, что бизнесмен спорил с звездой по телефону насчет графика концертов, это предотвратило его возможную смерть. В 2006 у концертного продюсера Михайлова произошел пожар в собственном доме, который не только уничтожил большое количество документации, но и стал причиной гибели супруги. Поскольку беседа Кононова с подопечным затянулась в ту злополучную ночь, оба друга не ложились спать. Это помогло спасти ребенка из горящего коттеджа, потому что предприниматель смог дозвониться до певца за помощью. В ходе беседы с телеведущим, Кононов признался, что он безмерно благодарен своему приятелю.