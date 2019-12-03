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Ученые: Теория сверхпроводимости может быть ложной

Американские ученые обнаружили феномен, который противоречит современному пониманию сверхпроводимости. Эксперты говорят, что теория о нулевом электрическом сопротивлении при критической температуре может быть ложной.

Сверхпроводники называют одной из главных тайн XX и XXI века. В 1911 году Хейке Камерлинг Оннес в Лейдене обнаружил, что ртуть способна проводить электричество без какого-либо сопротивления при температуре в -273,15 градусов Цельсия. Если сверхпроводимость опустят до комнатной температуры, это предоставит невероятные технологические перспективы. Новые данные говорят о критических недостатках текущей теории, объясняющей механизм явления. Физики из американского Стэнфордского университета исследовали аномалию в фазах сверхпроводящего оксида меди Bi-2212. Измерения показывают резкость в переходе между нормальным металлом и «странным». Эти различия пропадают, когда температура падает.

Такие разрывные переходы распространены в физике. Но необычным является то, что в этом случае разрыв исчезает, когда температура понижается в сверхпроводящее состояние. Разрывное поведение при высоких температурах тогда должно было проявляться и при низких показателях. По мнению ученых, ситуация указывает на участие квантовой запутанности в этом феномене. Она является особенностью квантово-механических свойств частиц, будучи важным компонентом для квантовых компьютеров. Следовательно, сверхпроводимость может быть изучена только с использованием этого типа машин. Сейчас ученые проводят дополнительные проверочные исследования.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:33

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