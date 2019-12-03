Дерматолог назвал 12 способов, помогающих избежать ранних морщин





Робин Ашинофф отметил, что нужно избегать прямых солнечных лучей, поскольку они способствуют быстрому старению кожи. Если необходимо выйти на улицу в жаркий день, лучше воспользоваться солнцезащитным кремом. Следует надевать солнцезащитные очка, чтобы не щуриться на солнце. Курение также пагубно влияет на эпидермис. Как показали исследования, люди употребляющие никотин, имеют на 40% более дряблую и морщинистую кожу. Из-за недосыпов вырабатывается кортизон, который разрушает клетки эпидермиса. Также дерматолог советует спать на спине, поскольку от других поз могут появиться морщины.Робин Ашинофф сообщил, что необходимо больше употреблять сои, поскольку она улучшает кожную ткань, если пить какао, вместо кофе, это поможет сохранить кожу более упругой. Также специалист советует есть больше фруктов и овощей. Умываться следует теплой водой, поскольку горячая удаляет с кожи естественные масла, которые защищают от ее морщин. Необходимо пользоваться увлажняющими кремами, поскольку после них кожная ткань выглядит моложе, чем после средств от морщин.