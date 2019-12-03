Рестайлинговый Jaguar F-Type сохранил старые моторы
Британская компания Jaguar представила рестайлингговую версию спорткупе Jaguar F-Type. Как оказалось, автомобиль претерпел изменения в экстерьере и интерьере, однако сохранил моторную гамму от прежней версии.
Прежде всего, спорткару достался новый дизайн передней части. Впрочем, никаких сюрпризов компания не преподнесла, тем более, что внешний вид автомобиля был показан еще до официальной его презентации. Из отличительных особенностей в сравнении с предшественником можно отметить более низкую носовую часть с узкими горизонтальными фонарями, увеличившийся размер воздухозаборников в бампере, а также немного измененную форму крыльев и крышки капота. Не обошлось и без изменений на корме – теперь задние фонари лишены круглых вставок. В интерьере же главной новинкой стал увеличенный 12,3-дюймовый дисплей цифровой панели приборов. Появилась здесь и новая мультимедийная система.
А вот моторная гамма осталась без изменений. Разве что, из нее убрали топовую модификацию SVR, вместо которой отныне появится версия Jaguar F-Type R с формированным 5,0-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем.
Прежде всего, спорткару достался новый дизайн передней части. Впрочем, никаких сюрпризов компания не преподнесла, тем более, что внешний вид автомобиля был показан еще до официальной его презентации. Из отличительных особенностей в сравнении с предшественником можно отметить более низкую носовую часть с узкими горизонтальными фонарями, увеличившийся размер воздухозаборников в бампере, а также немного измененную форму крыльев и крышки капота. Не обошлось и без изменений на корме – теперь задние фонари лишены круглых вставок. В интерьере же главной новинкой стал увеличенный 12,3-дюймовый дисплей цифровой панели приборов. Появилась здесь и новая мультимедийная система.
А вот моторная гамма осталась без изменений. Разве что, из нее убрали топовую модификацию SVR, вместо которой отныне появится версия Jaguar F-Type R с формированным 5,0-литровым 8-цилиндровым V-образным двигателем.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:18