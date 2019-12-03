Неандертальцы могли исчезнуть без участия человека разумного





На территории современной Европы неандертальцы обитали в течение длительного периода времени. Но с очередной волной миграции на эти земли пришел новый вид людей – человек разумный. Произошло это примерно 60 тысяч лет тому назад, и в течение какого-то времени оба вида спокойно сосуществовали и даже скрещивались, однако спустя еще 20 000 лет неандертальцев не стало. Одна из версий их исчезновения гласит, что они просто не выдержали конкуренции с новым видом, а также, что человек разумный мог фактически истреблять их, а не просто вытеснять из привычной среды обитания. Однако, авторы опубликованной недавно в издании PLoS ONE статьи заявляют, что исчезновение неандертальцев могло произойти и без посторонней помощи.Как утверждают авторы материала, актуальные генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что до появления человека разумного неандертальцы предпочитали жить очень небольшими популяциями, несмотря на то, что их общая численность на территории Европы могла быть довольно большой. Столь скромный размер популяций, утверждается в статье, грозит виду вымиранием из-за ограниченного выбора брачных партнеров, накопления генетических мутаций и их передачи между поколениями.