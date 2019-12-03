Неандертальцы могли исчезнуть без участия человека разумного
Неандертальцы могли исчезнуть с лица Земли совсем без помощи человека разумного. Согласно одной из гипотез, начало вымирания их популяции могло быть вызвано тем, что они жили небольшими изолированными группами, что значительно снижало шансы на выживание.
На территории современной Европы неандертальцы обитали в течение длительного периода времени. Но с очередной волной миграции на эти земли пришел новый вид людей – человек разумный. Произошло это примерно 60 тысяч лет тому назад, и в течение какого-то времени оба вида спокойно сосуществовали и даже скрещивались, однако спустя еще 20 000 лет неандертальцев не стало. Одна из версий их исчезновения гласит, что они просто не выдержали конкуренции с новым видом, а также, что человек разумный мог фактически истреблять их, а не просто вытеснять из привычной среды обитания. Однако, авторы опубликованной недавно в издании PLoS ONE статьи заявляют, что исчезновение неандертальцев могло произойти и без посторонней помощи.
Как утверждают авторы материала, актуальные генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что до появления человека разумного неандертальцы предпочитали жить очень небольшими популяциями, несмотря на то, что их общая численность на территории Европы могла быть довольно большой. Столь скромный размер популяций, утверждается в статье, грозит виду вымиранием из-за ограниченного выбора брачных партнеров, накопления генетических мутаций и их передачи между поколениями.
На территории современной Европы неандертальцы обитали в течение длительного периода времени. Но с очередной волной миграции на эти земли пришел новый вид людей – человек разумный. Произошло это примерно 60 тысяч лет тому назад, и в течение какого-то времени оба вида спокойно сосуществовали и даже скрещивались, однако спустя еще 20 000 лет неандертальцев не стало. Одна из версий их исчезновения гласит, что они просто не выдержали конкуренции с новым видом, а также, что человек разумный мог фактически истреблять их, а не просто вытеснять из привычной среды обитания. Однако, авторы опубликованной недавно в издании PLoS ONE статьи заявляют, что исчезновение неандертальцев могло произойти и без посторонней помощи.
Как утверждают авторы материала, актуальные генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что до появления человека разумного неандертальцы предпочитали жить очень небольшими популяциями, несмотря на то, что их общая численность на территории Европы могла быть довольно большой. Столь скромный размер популяций, утверждается в статье, грозит виду вымиранием из-за ограниченного выбора брачных партнеров, накопления генетических мутаций и их передачи между поколениями.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:25