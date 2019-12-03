Эксперты назвали 8 продуктов с пользой в защите от рака
Эксперты составили список из 8 продуктов, несущих пользу для защиты организма от рака. Открывают список яблоки, в которых имеется большое количество полифенолов, представляющих собой растительные соединения для предотвращения воспалений, недугов сосудов, а также разного рода инфекций.
Ряд изысканий показывает влияние флоретин на процесс ингибирования рост онкоклеток молочной железы. В то же время этот яблочный полифенол не оказывает воздействия на нормальные зоны организма. Крестоцветные овощи имеют в своём составе сульфорафан, обеспечивающий уменьшение развития клеток болезни путём активации апоптоза в толстой кишке. Вместе с генистеином сульфорафан может уменьшить скорость развития новообразований молочной железы.
Морковь включает в своём составе большое количество бета-каротина, ответственного за оранжевую окраску плода. Известно, что это вещество имеет жизненно важное значение для обеспечения поддержки иммунной системы и способен предотвращать различные виды рака. Рыбий жир снижает риск появления колоректального рака. Грецкие орехи, благодаря наличию в них педункулагина, могут препятствовать раку молочной железы. Помимо этого, в список вошли бобовые, кофе и кетчуп с другими производными из томатов.
Ряд изысканий показывает влияние флоретин на процесс ингибирования рост онкоклеток молочной железы. В то же время этот яблочный полифенол не оказывает воздействия на нормальные зоны организма. Крестоцветные овощи имеют в своём составе сульфорафан, обеспечивающий уменьшение развития клеток болезни путём активации апоптоза в толстой кишке. Вместе с генистеином сульфорафан может уменьшить скорость развития новообразований молочной железы.
Морковь включает в своём составе большое количество бета-каротина, ответственного за оранжевую окраску плода. Известно, что это вещество имеет жизненно важное значение для обеспечения поддержки иммунной системы и способен предотвращать различные виды рака. Рыбий жир снижает риск появления колоректального рака. Грецкие орехи, благодаря наличию в них педункулагина, могут препятствовать раку молочной железы. Помимо этого, в список вошли бобовые, кофе и кетчуп с другими производными из томатов.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:53