Эксперты назвали 8 продуктов с пользой в защите от рака





Ряд изысканий показывает влияние флоретин на процесс ингибирования рост онкоклеток молочной железы. В то же время этот яблочный полифенол не оказывает воздействия на нормальные зоны организма. Крестоцветные овощи имеют в своём составе сульфорафан, обеспечивающий уменьшение развития клеток болезни путём активации апоптоза в толстой кишке. Вместе с генистеином сульфорафан может уменьшить скорость развития новообразований молочной железы.Морковь включает в своём составе большое количество бета-каротина, ответственного за оранжевую окраску плода. Известно, что это вещество имеет жизненно важное значение для обеспечения поддержки иммунной системы и способен предотвращать различные виды рака. Рыбий жир снижает риск появления колоректального рака. Грецкие орехи, благодаря наличию в них педункулагина, могут препятствовать раку молочной железы. Помимо этого, в список вошли бобовые, кофе и кетчуп с другими производными из томатов.