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Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в Европе

По данным пресс-службы японской компании Toyota, среднебюджетный седан Toyota Corolla вошел в шорт-лист основных претендентов на получение звания «Автомобиль года» в Европе. Эта престижная международная автомобильная премия вручается уже более полувека.
Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в Европе

Церемония объявления победителей во всех номинациях ежегодного конкурса должна пройти в начале марта следующего года в швейцарской Женеве, всего за день до того, как откроет свои двери одна из самых старых и престижных автомобильных выставок в Европе – Женевский автосалон. Сообщается также, что конкуренцию Toyota Corolla в данном списке составят еще шесть автомобилей европейских и американских марок.

Стоит отметить, что премия «Автомобиль года» была основана совместными усилиями представителей крупнейших автокомпаний Европы в далеком 1964 гоу. Каждый год в состав жюри премии входят представители самых авторитетных автомобильных изданий Старого света, при этом, количество мест в судейском составе от каждой страны определяется в полном соответствии с наличием в ней автомобильной промышленности и объемов европейского автомобильного рынка.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:51

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