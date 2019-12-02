Toyota Corolla вошла в число основных претендентов на звание «Автомобиль года» в Европе





Церемония объявления победителей во всех номинациях ежегодного конкурса должна пройти в начале марта следующего года в швейцарской Женеве, всего за день до того, как откроет свои двери одна из самых старых и престижных автомобильных выставок в Европе – Женевский автосалон. Сообщается также, что конкуренцию Toyota Corolla в данном списке составят еще шесть автомобилей европейских и американских марок.Стоит отметить, что премия «Автомобиль года» была основана совместными усилиями представителей крупнейших автокомпаний Европы в далеком 1964 гоу. Каждый год в состав жюри премии входят представители самых авторитетных автомобильных изданий Старого света, при этом, количество мест в судейском составе от каждой страны определяется в полном соответствии с наличием в ней автомобильной промышленности и объемов европейского автомобильного рынка.