Диана Шурыгина официально развелась с Андреем Шляниным
Диана Шурыгина, получившая широкую известность после скандальных выпусков ток-шоу «Пусть говорят» официально расторгла брак со своим супругом, бывшим оператором Первого канала Андреем Шляниным. Сейчас 20-летняя девушка пытается построить отношения с миллионером Денисом Ребровым.
В реальность брака Шурыгиной и Шлянина изначально верили немногие. Пара всего несколько месяцев демонстрировала идиллию в отношениях, но в скором времени все разладилось. Ходили даже слухи о том, что знаменитость изменяла своему мужу, а в скором времени она открыто заявила о том, что симпатизирует совершенно другому мужчине. «Андрей позвонил и сказал, что уже забрал в ЗАГСе свидетельство о разводе. Не верю. Но о своих чувствах по этому поводу расскажу потом, просто сейчас Денис рядом», - пишет скандально известная девушка на своей страничке в социальной сети Instagram. По ее словам, супруг очень хотел завести детей, но она оказалась пока не готова к новой для себя роли, поэтому их отношения разладились.
С Ребровым Шурыгина чувствует себя счастливой, поскольку их взгляды на жизнь совпадают. Сейчас они активно путешествуют. Сама девушка продолжает пожинать плоды популярности, после скандальных выпусков ток-шоу на ее аккаунт в социальной сети подписались более миллиона пользователей.
В реальность брака Шурыгиной и Шлянина изначально верили немногие. Пара всего несколько месяцев демонстрировала идиллию в отношениях, но в скором времени все разладилось. Ходили даже слухи о том, что знаменитость изменяла своему мужу, а в скором времени она открыто заявила о том, что симпатизирует совершенно другому мужчине. «Андрей позвонил и сказал, что уже забрал в ЗАГСе свидетельство о разводе. Не верю. Но о своих чувствах по этому поводу расскажу потом, просто сейчас Денис рядом», - пишет скандально известная девушка на своей страничке в социальной сети Instagram. По ее словам, супруг очень хотел завести детей, но она оказалась пока не готова к новой для себя роли, поэтому их отношения разладились.
С Ребровым Шурыгина чувствует себя счастливой, поскольку их взгляды на жизнь совпадают. Сейчас они активно путешествуют. Сама девушка продолжает пожинать плоды популярности, после скандальных выпусков ток-шоу на ее аккаунт в социальной сети подписались более миллиона пользователей.