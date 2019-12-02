Диана Шурыгина официально развелась с Андреем Шляниным





В реальность брака Шурыгиной и Шлянина изначально верили немногие. Пара всего несколько месяцев демонстрировала идиллию в отношениях, но в скором времени все разладилось. Ходили даже слухи о том, что знаменитость изменяла своему мужу, а в скором времени она открыто заявила о том, что симпатизирует совершенно другому мужчине. «Андрей позвонил и сказал, что уже забрал в ЗАГСе свидетельство о разводе. Не верю. Но о своих чувствах по этому поводу расскажу потом, просто сейчас Денис рядом», - пишет скандально известная девушка на своей страничке в социальной сети Instagram. По ее словам, супруг очень хотел завести детей, но она оказалась пока не готова к новой для себя роли, поэтому их отношения разладились.С Ребровым Шурыгина чувствует себя счастливой, поскольку их взгляды на жизнь совпадают. Сейчас они активно путешествуют. Сама девушка продолжает пожинать плоды популярности, после скандальных выпусков ток-шоу на ее аккаунт в социальной сети подписались более миллиона пользователей.