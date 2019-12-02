Андрей Черкасов публично унизил Илью Яббарова во время сценки Алены Рапунцель





Во время сценки в постановке Алены Савкиной участвовали Илья Яббаров, которого давно считают "любимцем" ее семьи, Андрей Черкасов и другие коллеги молодой мамочки по телестройке. Однако сценарий, видимо, в один момент вышел из-под контроля, а телеведущий стал импровизировать.Одетые в царские костюмы Андрей Черкасов и Илья Яббаров показали довольно забавную сценку, которую транслировали впоследствии в эфире очередного выпуска реалити-шоу. Телеведущий придавил голову участника к бревну, чем унизил его на глазах не только коллег, но и телезрителей.