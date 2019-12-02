АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в розетке

Специалисты сообщили, можно ли бросать в электророзетке зарядное устройство смартфона. Они считают, что так расходуется электроэнергия.

Специалисты объясняют, отчего нельзя бросать зарядку без телефона в розетке, так как она все равно расходует электроэнергию. Они напоминают, что в режиме ожидания электричество используется довольно незначительно. Даже если зарядка будет всегда питаться энергией, то хозяина квартиры это не разорит.

Но эксперты считают, что всегда нужно помнить о том, что блоки питания быстро ломаются при работе «вхолостую». Нельзя забывать и о пожарной безопасности, ведь в любом устройстве есть напряжение.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Федорова показала редкие кадры с мужем и…
В акватории Дона произошло столкновение сухогруза и…
Сергей Жуков подвел итоги концертной деятельности за 2019…
Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в…
Асель Тасмагамбетова рассказала о планах экологической помощи Каспию на международном…
Брат Стаса Михайлова спас ребенка во время падения…
Егор Крид сломал палец в процессе съемок нового…
Употребление нута приводит к снижению уровня сахара в крови у людей с…
"Танцор Диско отдыхает!": Сын Сергея Лазарева Никита станцевал…
В 2020 году в Россию привезут новый кроссовер Geely…
Звезда "Дом-2" Алексей Кудряшов проколол себе…
Медики рассказали о продуктах, приносящих пользу организму после…
Сергей Лазарев, Михаил Галустян и Николай Басков восхитились днем рождения Аллы-Виктории…
Ученые: Богатого человека можно узнать по выражению…
Худенькая звезда “Дома-2” Роза Райсон начинает набирать…
Компания Oppo выпустила самый большой геймпад в…
Звезда "Дом-2" Любовь Дробкова вспомнила об интимных отношениях с Алексеем…
Xiaomi представила новую версию своего бестселлера Redmi Note 8…
Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не обижается на сравнения с…
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти…
Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить…
«Ура, вернулась!»: Анастасия Решетова после родов начала заниматься…
Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach…
Игорь Крутой приписал Сергею Лазареву и Ани Лорак…
Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью…
Новый кроссовер Hyundai Venue бьет рекорды…
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого…
«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в…
Учебное судно "Перекоп" вышло в Средиземное…
В Сети показали первые изображения Huawei P40…
Эксперты: Новый троян для Windows крадет пароли из браузера…
«Остается молиться»: Виктор Рыбин высказался о состоянии Анастасии…
Юлия Барановская о Филиппе Киркорове: "Ты король по организации детских дней…
В Сети показали уникальный 6-колесный суперкар Covini…
Huawei полностью избавилась от американских компонентов в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30…
Просмотреть все новости