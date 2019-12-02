Эксперты рассказали, можно ли оставлять зарядное устройство смартфона в розетке





Специалисты объясняют, отчего нельзя бросать зарядку без телефона в розетке, так как она все равно расходует электроэнергию. Они напоминают, что в режиме ожидания электричество используется довольно незначительно. Даже если зарядка будет всегда питаться энергией, то хозяина квартиры это не разорит.Но эксперты считают, что всегда нужно помнить о том, что блоки питания быстро ломаются при работе «вхолостую». Нельзя забывать и о пожарной безопасности, ведь в любом устройстве есть напряжение.