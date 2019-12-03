Отцу Николая Баскова Виктору незадолго до смерти сделали сложнейшую операцию

Когда отец Николая Баскова ушел из жизни, певец не стал называть причину его смерти, лишь отметив, что тот долгое время болел. Сегодня знаменитый певец опубликовал совместную архивную фотографию с хирургом Сергеем Готье. В комментарии к своей публикации в Instagram исполнитель отметил, что несколько лет назад его родителю Виктору Баскову сделали сложнейшую операцию. Николай Басков написал, что тогда направление трансплантологии в отечественной медицине было плохо развито, но сейчас Сергею Готье удалось ее вывести на мировой уровень.Знаменитый певец считает врача талантливым хирургом, который живет своими пациентами и может сделать практически невозможное. В конце он написал: "Именно поэтому я хочу выразить слова благодарности этому великому Врачу и Человеку!" При этом Николай Басков так и не назвал причину, по которой умер его отец. Подписчики согласились со словами певца и восхитились Сергеем Готье.