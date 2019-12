В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни Спирс

Сегодня Бритни Спирс отмечает свой 38-й день рождения, которому предшествовали множественные успехи и неудачи. Звезда мирового уровня родилась в 1981-м в США, чьим воспитанием занимались религиозные родители, привившие дочери любовь к пению из-за её участия в церковном хоре. Все же, будущую исполнительницу в юности интересовало актерское ремесло, поскольку она три года обучалась в Professional Performing Arts School в Нью-Йорке. Судьба повернула в другом направлении, результатом чего стал выход первого хита Baby One More Time в 1998 году, который принес Спирс невероятную славу.Выход второго альбома "Oops!… I Did It Again" в 2000 году только закрепил её позицию, как "королевы поп-музыки". Звезда все же исполнила детскую мечту, приняв участие в съемках фильмов "Перекрёстки" и "Бритни Спирс: Жизнь за стеклом". Кроме того, она выступила в качестве гостя на многочисленных телешоу. Стараниями певицы по всему миру было продано около 87 миллионов альбомов, которые поставили её на 12 место среди самых богатых шоувумен. Её последняя работа Glory, выпущенная в 2016 году, получила множество похвальных отзывов и 17-ю строчку в рейтинге Billboard Hot 100.