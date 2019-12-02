АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни Спирс

Блестящая карьера Бритни Спирс могла повернуть в другую сторону, если бы не её удача. Сегодня поп-звезде исполняется 38 лет, поэтому в Сети назвали 5 малоизвестных фактов о ней.

Сегодня Бритни Спирс отмечает свой 38-й день рождения, которому предшествовали множественные успехи и неудачи. Звезда мирового уровня родилась в 1981-м в США, чьим воспитанием занимались религиозные родители, привившие дочери любовь к пению из-за её участия в церковном хоре. Все же, будущую исполнительницу в юности интересовало актерское ремесло, поскольку она три года обучалась в Professional Performing Arts School в Нью-Йорке. Судьба повернула в другом направлении, результатом чего стал выход первого хита Baby One More Time в 1998 году, который принес Спирс невероятную славу.

Выход второго альбома "Oops!… I Did It Again" в 2000 году только закрепил её позицию, как "королевы поп-музыки". Звезда все же исполнила детскую мечту, приняв участие в съемках фильмов "Перекрёстки" и "Бритни Спирс: Жизнь за стеклом". Кроме того, она выступила в качестве гостя на многочисленных телешоу. Стараниями певицы по всему миру было продано около 87 миллионов альбомов, которые поставили её на 12 место среди самых богатых шоувумен. Её последняя работа Glory, выпущенная в 2016 году, получила множество похвальных отзывов и 17-ю строчку в рейтинге Billboard Hot 100.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Боевого российского робота "Уран-9" заметили в…
Звезду “Дома-2” Викторию Романец обвинили в краже чехла на…
Врач назвала полезные продукты и процедуры для…
В Сети назвали 5 малоизвестных фактов о Бритни…
Кристиано Амон: В 2021 году появятся комфортные…
Дочь Юлии Началовой Вера отметила свой первый день рождения после смерти…
Ученые установили, что чистка зубов позволяет защитить…
«Ура, вернулась!»: Анастасия Решетова после родов начала заниматься…
Intel представила модульный мини-ПК Austin Beach…
Игорь Крутой приписал Сергею Лазареву и Ани Лорак…
Гены заболеваний сердца удастся «отключить» с помощью…
Новый кроссовер Hyundai Venue бьет рекорды…
Елизавета Пескова примерила усы знаменитого…
«Для меня это самый романтичный город»: Анна Семенович отправилась отдыхать в…
Учебное судно "Перекоп" вышло в Средиземное…
В Сети показали первые изображения Huawei P40…
Эксперты: Новый троян для Windows крадет пароли из браузера…
«Остается молиться»: Виктор Рыбин высказался о состоянии Анастасии…
Юлия Барановская о Филиппе Киркорове: "Ты король по организации детских дней…
В Сети показали уникальный 6-колесный суперкар Covini…
Huawei полностью избавилась от американских компонентов в своих базовых станциях 5G и смартфоне Mate 30…
Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев пообщался с журналистами на открытии…
Данила Козловский приобрел особняк в…
Эксперты рассказали, какие предметы являются основными переносчиками опасных…
У Томаса Невергрина родилась третья…
Анфиса Чехова в полупрозрачной юбке заявила, что "по буквам читает…
Минобороны РФ получило первый военно-транспортный вертолет…
Елена Яковлева потребовала оставить в покое ее эпатажного…
Американские эксперты оценили советский «супер-танк» для ядерной…
Алика Смехова: "На моей памяти такая Европейская зима без снега…
Ученые нашли у хрена противораковые…
Ларису Гузееву расстроил подарок в виде бутылки вина за 4 тыс.…
АвтоВАЗ отзывает партию автомобилей Lada Vesta…
Певица Ольга Бузова заговорила об уходе из «Плана…
Юлия Савичева: "В начале февраля я выпускаю альбом и еду в долгожданный…
Ученые создали материал для новой технологии охлаждения…
Анастасия Волочкова простила свою маму за удары по…
Первый в истории двигатель V8 был создан не для…
Huawei "завалит" рынок смартфонами с поддержкой…
Аккаунт Олега Газманова в Instagram атакуют…
Просмотреть все новости