Учебное судно "Перекоп" вышло в Средиземное море





Пресс-служба Балтийского флота сообщает о появлении учебного корабля проекта 887 "Перекоп" в Средиземном море. Путь крейсера пролегал через Аденский залив, Красное море и Суэцкий канал. Во время проплытия зоны активности морских пиратов курсанты были обучены порядку реагирования на внештатные ситуации, а также проинструктированы относительно использования оружия и корабельных расчетов. Кроме того, экипажу была предоставлена информация об обстановке в регионе и тактике противодействия террористам.Корабль вот уже четвертый месяц занимается штурманским учебным походом, пересекая уже третий по счету океан, направляясь в Севастополь. Общая продолжительность пути "Перекопа" составляет около 20 тысяч морских миль.На борту судна находится более сотни учащихся ВУНЦ ВМФ "Военно-морской академии" и Тихоокеанского высшего ВМУ им. адмирала С.О. Макарова. Их учебная практика состоит в изучении штурманских обязанностей, дисциплин и навыков управления кораблем. Также их задачей является понимание азов навигации и несение вахты вместо вахтенных офицеров.