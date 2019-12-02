В Сети показали первые изображения Huawei P40 Pro
Пока южнокорейская компания Samsung готовится к презентации линейки Galaxy S11, ее китайский конкурент Huawei усиленно работает над созданием нового флагманского смартфона Р40 Pro. Недавно в Сети появились первые изображения новинки от китайского техногиганта.
Судя по опубликованным изображениям, можно прийти к выводу о том, что Huawei P40 Pro получит заметно более интересный внешний вид, чем конкурент от Samsung. Впрочем, публике дизайн устройства показали не полностью, а лишь его небольшую часть. Кроме того, речь, возможно, идет даже не о фото, а о рендерах, основанных на предварительной информации о грядущем дебютанте. Как бы там ни было, но уже по этим изображениям понятно, что устройство оснастят экраном-водопадом и довольно крупным вырезом для фронтальной камеры, которая, вероятнее всего, будет скомпонована из двух объективов и дополнительного датчика.
Если грядущий Huawei P40 Pro действительно получит такую внешность, полагают эксперты, у него есть все шансы для того, чтобы оказаться более интересным и привлекательным для потребителей устройством, чем Galaxy S11 от Samsung.
Судя по опубликованным изображениям, можно прийти к выводу о том, что Huawei P40 Pro получит заметно более интересный внешний вид, чем конкурент от Samsung. Впрочем, публике дизайн устройства показали не полностью, а лишь его небольшую часть. Кроме того, речь, возможно, идет даже не о фото, а о рендерах, основанных на предварительной информации о грядущем дебютанте. Как бы там ни было, но уже по этим изображениям понятно, что устройство оснастят экраном-водопадом и довольно крупным вырезом для фронтальной камеры, которая, вероятнее всего, будет скомпонована из двух объективов и дополнительного датчика.
Если грядущий Huawei P40 Pro действительно получит такую внешность, полагают эксперты, у него есть все шансы для того, чтобы оказаться более интересным и привлекательным для потребителей устройством, чем Galaxy S11 от Samsung.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:10