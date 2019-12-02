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Эксперты рассказали, какие предметы являются основными переносчиками опасных бактерий

Эксперты из Института медико-биологических проблем рассказали о том, какие предметы являются основными переносчиками бактерий. Невидимая опасность скрывается в вещах и поверхностях, которые постоянно находятся в окружении.
Эксперты рассказали, какие предметы являются основными переносчиками опасных бактерий

Согласно словам Вячеслава Ильина, самые популярные места для активного распространения бактерий, это поручни в общественном транспорте, компьютерная клавиатура, ручки тележек в магазинах и экран смартфона. Эксперт утверждает, что виной всему биопленка, которая образовывается на неметаллических поверхностях. «Традиционные пути передачи бактерии, контактно-бытовые — это неметаллические поверхности, на которых остается биопленка более живучая, чем на металлических образованиях. В составе биопленки микроорганизмы будут выживать. Без обработки дезинфицирующими средствами такие поверхности – надежный путь для инфекций», - поясняет профессор Института.

Ученый обратил особое внимание на средства дезинфекции особо опасных поверхностей. Для элементов среды обитания бактерий существует много биоцидных препаратов, например, перекись водорода 3-6%. Спирт специалист также относит к действенным средствам, но у него есть недостаток быстрого выветривания после нанесения на поверхность.

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Наука
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 12:30

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