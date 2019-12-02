Минобороны РФ получило первый военно-транспортный вертолет Ми-38Т





«Первая машина уже находится в опытной эксплуатации военного ведомства. Кроме того, до конца текущего года министерству будет передан второй такой борт», - приводит агентство слова Андрея Богинского. Сообщается, что в данной конфигурации дальность полета Ми-38Т достигает 1000 километров, впрочем, подобное возможно лишь при установке дополнительных баков для топлива. Максимальная взлетная масса машины составляет 15 600 килограммов, при этом Ми-38Т способен взять на борт или через внешнюю подвеску до пяти тонн полезного груза.В процессе создания вертолета инженеры воспользовались рядом инновационных технических решений. К примеру, вместо традиционной установки силовых агрегатов прямо над основным редуктором, в данной модели воздушного судна использована схема с расположением двигателей сзади. Таким образом инженеры добились снижения аэродинамического сопротивления в движении, а также существенно снизили уровень шума в кабине вертолета. Более того, такие изменения положительно отразились и на общей безопасности при эксплуатации Ми-38Т.