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ЗРК «Панцирь» сможет уничтожать силы противника без участия военных

В Министерстве обороны России приняли решение о разработке принципиально нового зенитного робота, который будет основан на базе комплекса «Панцирь». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве страны.

Отмечается, что будущая машина будет способна выявлять и определять цели, а также уничтожить их без какого-либо участия военнослужащих в полностью автоматическом режиме. С этой целью ее бортовая электроника будет связана с автоматической системой управления через «военный Интернет» - закрытый канал передачи информационных данных. То есть, «Панцирь» будет способен самостоятельно провести анализ всего комплекса поступающих данных, обобщить картину боя, а после определить самые ценные и потенциально опасные воздушные цели, определить тип оружия для их поражения и нанести сокрушительный удар.

В то же время, сообщается, что новая установка сможет вести боевую работу на территориях, подвергнувшихся химическому заражению или характеризующихся очень низкими температурами. Как подчеркивают эксперты, такое робот позволит радикально повысить реальные боевые возможности отечественной системы ПВО.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:07

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