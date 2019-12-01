Google запретила рекламу лечения стволовыми клетками





Отмечается, что сейчас FDA ведет активную борьбу против клиник, которые применяют в своей практике научно не подтвержденные и потенциально опасные методы лечения с использованием стволовых клеток. В агентстве при этом подчеркивают, что в последние годы сотни медицинских центров в США начали активно внедрять терапию с применением таких биоматериалов, которые не были одобрены FDA как эффективные или безопасные. В самой «корпорации добра» объясняют, что разнообразные методы лечения с помощью таких клеток сегодня находятся лишь на разных стадиях своего развития. При этом, трансплантация стволовых клеток из костного мозга неплохо зарекомендовала себя в качестве метода лечения онкологии. Однако с тех пор появилось немало новых методик, которые находятся лишь на стадии клинических тестов. Невзирая на это, многие американские клиники уже начали предлагать их своим клиентам.«Такие центры пытаются получить от клиентов деньги, но оказываются не в состоянии объяснить причины, по которым их методы лечения можно назвать эффективными», - утверждают эксперты в сфере биоэтики.