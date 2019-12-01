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На концерте Ольги Бузовой мужчина уснул во втором ряду

Певица, телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова недавно выступила с концертом в городе Краснокамске, но в итоге оказалась разочарована и взбешена хамским, как ей показалось, отношением публики. Один из мужчин уснул прямо под песни артистки во втором ряду.
На концерте Ольги Бузовой мужчина уснул во втором ряду

Телеведущая и певица Ольга Бузова возмутилась отношением поклонников на ее недавнем концерте, артистка выступала 29 ноября в Краснокамске. Дело в том, что мужчина уснул на втором ряду прямо под песни артистки. Певица не стала терпеть, она обратилась к поклоннику со сцены и разбудила его, возмутившись и в то же время отметив: "Это первый случай в России, когда мужчина уснул на концерте Ольги Бузовой".

Позже Ольга Бузова продолжила обсуждение произошедшей ситуации уже в Сети, однако поклонники раскритиковали певицу вместо поддержки. Многие отметили, что поет звезда под фонограмму, что не нравится большинству фанатов. Ольге Бузовой в итоге посоветовали уделить больше внимания вокалу и сменить сценические костюмы, ведь она похожа в них на девушку легкого поведения, отметили фолловеры.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:31

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