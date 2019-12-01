На концерте Ольги Бузовой мужчина уснул во втором ряду





Телеведущая и певица Ольга Бузова возмутилась отношением поклонников на ее недавнем концерте, артистка выступала 29 ноября в Краснокамске. Дело в том, что мужчина уснул на втором ряду прямо под песни артистки. Певица не стала терпеть, она обратилась к поклоннику со сцены и разбудила его, возмутившись и в то же время отметив:Позже Ольга Бузова продолжила обсуждение произошедшей ситуации уже в Сети, однако поклонники раскритиковали певицу вместо поддержки. Многие отметили, что поет звезда под фонограмму, что не нравится большинству фанатов. Ольге Бузовой в итоге посоветовали уделить больше внимания вокалу и сменить сценические костюмы, ведь она похожа в них на девушку легкого поведения, отметили фолловеры.