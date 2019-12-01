Экс-участница "Дом-2" Кристина Дерябина высказалась о любви к "малолеткам"





Кристине Дерябиной совсем не понравилось, что о ней написали на одном из сайтов, где рассказывают о звездах проекта "Дом-2". Девушке приписали роман с молодым человеком, который гораздо моложе ее. Естественно, что Кристина не стала молчать и очень дерзко ответила тем, кто оставил такую запись, а также прокомментировал ее. Таких людей Дерябина назвала настоящими идиотами.Кристина Дерябина написала, что ей и правда уже 30 лет, но никого не должно касаться, с кем она делит свою теплую и уютную постель.Все, что о ней пишут в Сети, Дерябина опровергла. Она отметила, что после проекта жила с одним и тем же мужчиной на протяжении четырех лет. Отметила Кристина и тот факт, что с "малолетками" у нее нет отношений, потому что она не собирается быть чьей-то нянькой.Также Кристина Дерябина сказала и о том, что не объявляла, что у нее новый парень, и пообещала подписчикам рассказать, если вдруг все-таки встретит мужчину своей мечты.