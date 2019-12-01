Специалисты назвали продукты для повышения интеллекта





Мозгу обязательно нужна энергия, а умение сконцентрироваться и сосредоточиться на работе зависит от постоянного прихода энергии в форме глюкозы, которую в мозг доставляет кровь. Для такого процесса необходимо употреблять цельнозерновые продукты с низким гликемическим индексом – это перловка, овсянка, рис бурый.В меню обязательно должны включать пищу с омега-3. Организмом жирные кислоты не производятся, а получить их можно благодаря продуктам, ведь они играют важную роль в работе головного мозга. Много омега-3 в жирной рыбе, такой как скумбрия, сельдь, сардина. Из растительных продуктов нужны семена льна, тыквы и подсолнечника. При употреблении омега-3 снижается вероятность появления болезни Альцгеймера, деменции.Также организму нужны продукты, которые богаты витаминами группы B. Они защищают мозговые клетки от старения и поддерживают память. Их источником служат яйца, бананы, скумбрия. Помидоры считаются мощными антиоксидантами, а лакомиться ими лучше всего после тепловой обработки, так как увеличивается уровень ликопина. В яйцах, кроме витаминов группы B присутствует и фолиевая кислота, снижающая содержание в крови соединения гомоцистеина. Его увеличение грозит развитием инсультов, болезни Альцгеймера.В тыквенных семечках много цинка, который улучшает память и мышление. В капусте присутствует витамин K, поддерживающий активные когнитивные функции и повышающий хорошие результаты в тесте на интеллект.