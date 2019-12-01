Skoda рассказала о новинках для РФ в 2020 году





Стоимость внедорожного авто станет известна уже 11 декабря. Компакт-кросс Skoda Karoq поступит дилерам в I квартале 2020 года. Второй в очереди поставок является модель Rapid, которая появится в первые шесть месяцев следующего отчетного периода. Дизайн авто на сегодня уже раскрыт. Авто получит оформление в фирменной стилистике, включая узкую стреловидную головную оптику, 2-секционную заднюю оптику, а также крупную надпись SKODA.Завершит список новинок 2020 года от Skoda модель Octavia. Очередное поколение авто появится в продаже в IV квартале. В РФ, как и в ЕС, новинка будет распространяться в кузовах универсал либо лифтбек. При этом сборка будет вестись на нижегородской площадке «Группы ГАЗ». В октябре началась реализация Skoda Superb в тех же корпусах. Модель может быть куплена в специальных модификациях с ценником от 2,1 млн рублей.