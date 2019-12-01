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Звезда "Дом-2" Елизавета Полыгалова полностью потеряла голос

Бывшей участнице проекта "Дом-2" Елизавете Полыгаловой приходится ничего не говорить на протяжении двух дней. Дело в том, что девушка потеряла голос, а по рекомендациям врачей ей приходится молчать.

Звезда "Дом-2" Елизавета Полыгалова полностью потеряла голос

Елизавета Полыгалова очень сильно заинтересовалась вокалом и теперь помимо спорта мечтает о покорении музыкальных вершин. Девушка занимается с педагогом по вокалу, но из-за проблем, которые возникли с голосом, ей временно пришлось прекратить обучение.

Из-за болезни девушке пришлось молчать. Именно такой совет ей дали медики, если в дальнейшем она еще планирует покорять музыкальный Олимп. Благодаря такой особенности она начала считать себя идеальной девушкой, она написала в своем блоге, что у нее отличная фигура, и она сейчас не разговаривает, а что может быть лучше.

Со своими друзьями ей приходится общаться с помощью жестов, потому что врачи рекомендовали ей ничего не говорить минимум неделю. Девушка отметила, что поступает так не ради собственного развлечения, а потому что так сказал делать фониатр.


Стоит отметить, что ранее Елизавета Полыгалова встречалась с состоятельным мужчиной и собиралась за него замуж, но сейчас она полностью посвятила себя собственному развитию.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:52

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