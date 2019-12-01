Звезда "Дом-2" Елизавета Полыгалова полностью потеряла голос





Елизавета Полыгалова очень сильно заинтересовалась вокалом и теперь помимо спорта мечтает о покорении музыкальных вершин. Девушка занимается с педагогом по вокалу, но из-за проблем, которые возникли с голосом, ей временно пришлось прекратить обучение.Из-за болезни девушке пришлось молчать. Именно такой совет ей дали медики, если в дальнейшем она еще планирует покорять музыкальный Олимп. Благодаря такой особенности она начала считать себя идеальной девушкой, она написала в своем блоге, что у нее отличная фигура, и она сейчас не разговаривает, а что может быть лучше.Со своими друзьями ей приходится общаться с помощью жестов, потому что врачи рекомендовали ей ничего не говорить минимум неделю. Девушка отметила, что поступает так не ради собственного развлечения, а потому что так сказал делать фониатр.Стоит отметить, что ранее Елизавета Полыгалова встречалась с состоятельным мужчиной и собиралась за него замуж, но сейчас она полностью посвятила себя собственному развитию.