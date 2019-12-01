В Сети появились первые снимки экстерьера нового внедорожника Genesis GV80
После того, как южнокорейская компания Hyundai анонсировала выпуск первого в истории своего премиального бренда Genesis внедорожника, поклонники марки замерли в ожидании. Недавно в Сети были опубликованы новые снимки, на которых можно рассмотреть экстерьер новинки.
По некоторым данным, Genesis GV80 поступит в серийное производство уже 2 декабря этого года, а его поставки покупателям на внутреннем рынке компания собирается развернуть уже в начале 2020 года. Примечательно, что для продаж новинки компания выбрала довольно оригинальную схему предварительного заказа, которая включает в себя сразу несколько шагов. Этот метод заказа заметно замедлит темпы производства и приведет к снижению эффективности работы компании, поскольку все автомобили будут производиться в индивидуальных комплектациях.
Как бы там ни было, но в самой компании утверждают, что приверженность к индивидуальному подходу к каждому отдельному покупателю должна стать главной отличительной чертой автомобильного бренда.
По некоторым данным, Genesis GV80 поступит в серийное производство уже 2 декабря этого года, а его поставки покупателям на внутреннем рынке компания собирается развернуть уже в начале 2020 года. Примечательно, что для продаж новинки компания выбрала довольно оригинальную схему предварительного заказа, которая включает в себя сразу несколько шагов. Этот метод заказа заметно замедлит темпы производства и приведет к снижению эффективности работы компании, поскольку все автомобили будут производиться в индивидуальных комплектациях.
Как бы там ни было, но в самой компании утверждают, что приверженность к индивидуальному подходу к каждому отдельному покупателю должна стать главной отличительной чертой автомобильного бренда.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:40