Невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова ходит по даче в вязаных носках, пижамных штанах и свитере

Алена Краснова любит хвастаться подписчикам в социальных сетях своими вещами от известных дизайнеров. При этом невестка Кристины Орбакайте не скрывает, что часто покупает аналоги, чтобы сэкономить, поскольку не видит смысла переплачивать за бренд. Модель и ее супруг Никита Пресняков часто бывают на бывшей даче Аллы Пугачевой, которая находится на Истре. Накануне Алена Краснова рассказала своим преданным поклонникам в Instagram Stories, что проводит выходные в загородном доме.Невестка Кристины Орбакайте показала фотографию, на которой она фотографирует сама себя в зеркале. Модель сидит на полу, она одета в вязаные носки, штаны от пижамы и белый свитер, который открывает одно плечо. На снимке возлюбленная Никиты Преснякова написала: "Look of the dacha".