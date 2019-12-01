Ученые: Загрязненный воздух может спровоцировать слепоту
Ученые провели исследование, результаты которого показали, что загрязнение воздуха может не только приводить к разного рода заболеваниям дыхательных путей, но еще и провоцировать развитие слепоты. По утверждению специалистов, люди, которые проживают в районах с неудовлетворительным качеством воздуха, значительно чаще сталкиваются с таким опасным заболеванием, как глаукома.
Во всем мире глаукомой страдают порядка 60 миллионов человек. Данный нейродегенеративный недуг известен, как одна из самых распространенных причин развития необратимой слепоты. Как правило, потеря зрения при глаукоме происходит из-за повышенного давления жидкости в глазном яблоке, что провоцирует необратимые повреждения глазного нерва. Результаты исследования, проведенного специалистами из Великобритании, показали, что воздействие большого количества мелких загрязняющих частиц в воздухе могут вызывать развитие глаукомы. Отмечается, что в исследовании приняли участие свыше 111 тысяч человек.
«Нам удалось обнаружить еще одну проблему, в соответствии с которой загрязнение воздуха стоит рассматривать как приоритетную проблему в сфере общественного здравоохранения. Кроме того, предотвращение загрязнения воздуха является чрезвычайно полезным для сохранения здоровья глаз вместе с другими проблемами, вызываемыми этой причиной», - утверждает один из ведущих авторов нового исследования, профессор Лондонского колледжа Пол Фостер.
Во всем мире глаукомой страдают порядка 60 миллионов человек. Данный нейродегенеративный недуг известен, как одна из самых распространенных причин развития необратимой слепоты. Как правило, потеря зрения при глаукоме происходит из-за повышенного давления жидкости в глазном яблоке, что провоцирует необратимые повреждения глазного нерва. Результаты исследования, проведенного специалистами из Великобритании, показали, что воздействие большого количества мелких загрязняющих частиц в воздухе могут вызывать развитие глаукомы. Отмечается, что в исследовании приняли участие свыше 111 тысяч человек.
«Нам удалось обнаружить еще одну проблему, в соответствии с которой загрязнение воздуха стоит рассматривать как приоритетную проблему в сфере общественного здравоохранения. Кроме того, предотвращение загрязнения воздуха является чрезвычайно полезным для сохранения здоровья глаз вместе с другими проблемами, вызываемыми этой причиной», - утверждает один из ведущих авторов нового исследования, профессор Лондонского колледжа Пол Фостер.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:25