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Журналисты рассекретили ТОП-5 лучших советов Одри Хепбёрн

Журналисты решили рассекретить ТОП-5 лучших советов актрисы Одри Хепбёрн. Знаменитая британка, которая ушла из жизни более четверти века тому назад, все еще остается для многих настоящим примером для подражания, иконой стиля и настоящей неравнодушной общественницей.
Журналисты рассекретили ТОП-5 лучших советов Одри Хепбёрн

После себя Одри Хепбёрн оставила не только хорошую память, но и ряд советов, о которых и решили вспомнить журналисты. Так, на первом месте называется призыв актрисы радоваться и смеяться, потому что именно эти эмоции помогают справиться практически с любыми проблемами. И этому совету артистка сама следовала всегда, ведь с ее лица практически не сходила улыбка. Более того, она всегда говорила, что смех не просто продлевает жизнь, но еще и может излечить от огромного числа недугов. Второй совет от Одри Хепбёрн – свободно относиться к своей красоте. При жизни она была уверена в том, что внешность человека не имеет никакого значения, важно лишь то, как он чувствует и ощущает себя, а фигуру, даже самую идеальную, легко может испортить тень от прожектора. Третий совет заключается в доверии к тем, кто находится рядом всегда. Впрочем, сама актриса своим лучшим другом называла шоколад.

Четвертое место этого хит-парада досталось совету правильно вкладываться. Причем, по мнению Одри Хепбёрн, лучшим вкладом является любовь к окружающим. На последней строчке рейтинга оказалась рекомендация воспринимать успех как мгновение. Актриса была убеждена, что приходящее вместе с достижениями счастье не следует переоценивать.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:50

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