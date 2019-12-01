Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом





О том, что ВИЧ в нынешнее время не является приговором, не устают повторять многочисленные медики. И пусть, современная медицина не способна полностью излечить от этого заболевания, но ей удается существенно снизить активность вируса. По словам президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, сейчас в России насчитывается около 900 000 ВИЧ-положительных человек. По утверждению специалистов, темпы распространения этой инфекции среди россиян являются одними из самых высоких в Европе и составляют порядка 10 человек в час. Многие, к слову, получают ВИЧ-статус от инфицированных родителей, однако при своевременном и современном лечении шансы на рождение здорового ребенка составляют уже около 100%.Как утверждает глава российского Минздрава Вероника Скворцова, сегодня можно говорить почти о полной иллюминации вертикального пути распространения инфекции. Проще говоря, около 98,3% детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, являются совершенно здоровыми.