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Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом

В это воскресенье, 1 декабря, Россия, как и остальные страны, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден еще более двух десятков лет тому назад с целью привлечения общественного внимания к проблеме распространения этого заболевания. Сегодня в мире насчитывается порядка 37 миллионов носителем ВИЧ, причем около 25% из них не знают о своем диагнозе.
Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом

О том, что ВИЧ в нынешнее время не является приговором, не устают повторять многочисленные медики. И пусть, современная медицина не способна полностью излечить от этого заболевания, но ей удается существенно снизить активность вируса. По словам президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой, сейчас в России насчитывается около 900 000 ВИЧ-положительных человек. По утверждению специалистов, темпы распространения этой инфекции среди россиян являются одними из самых высоких в Европе и составляют порядка 10 человек в час. Многие, к слову, получают ВИЧ-статус от инфицированных родителей, однако при своевременном и современном лечении шансы на рождение здорового ребенка составляют уже около 100%.

Как утверждает глава российского Минздрава Вероника Скворцова, сегодня можно говорить почти о полной иллюминации вертикального пути распространения инфекции. Проще говоря, около 98,3% детей, рожденных ВИЧ-положительными женщинами, являются совершенно здоровыми.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:35

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