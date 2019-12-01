Участница "Дом-2" Юлия Белая грозит Клаве Безверховой проблемами, если та приблизится к Евгению Ромашову





Совсем недавно все участники телестройки узнали, что у Безверховой есть сильная симпатия к Ромашову. Юлия Белая лишь удивилась тому, как Клава могла так долго встречаться с Никитой Уманским и состоять с ним в интимных отношениях, если у нее есть влюбленность по отношению к ее бойфренду.Тем не менее, Белая сказала, что не намерена волноваться по этому поводу и считает вполне нормальным, что ее молодой человек может кому-то быть симпатичен. Юлия Белая отметила, что Клавдия Безверхова ее действительно раздражает, но она не собирается проявлять никаких действий в ее сторону, если та будет держать определенную дистанцию.Девушка также отметила, что на чувства Безверховой ей все равно. Юлия Белая отметила, что Евгений Ромашов ее очень сильно любит, и поэтому Клава Безверхова не составляет угрозы для нее лично.