Названы 5 самых недорогих бизнес-седанов младше трех лет





В России распространено заблуждение, что приобрести модель из бизнес-сегмента авторынка является трудной задачей даже для зажиточных водителей. Эксперты заверяют, что среди подержанных автомобилей можно найти если не новое, то хотя бы надежное транспортное средство высокого класса. По их словам, имея на руках около 1 млн рублей, потенциальный покупатель может рассчитывать на хороший седан по доступной цене и младше трех лет. Первое место среди таковых занимает Ford Mondeo. "Американец" обладает ярким и узнаваемым дизайном, пробег которого обычно составляет до 70 – 90 тысяч км. Он оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем на 149 л. с и 6-ступенчатой "автоматикой", покупка которого обойдется в 850 тысяч рублей.Вторым в списке значился Kia Optima, являющийся комфортным седаном с 2-литровым бензиновым агрегатом и шестиступенчатой АКПП. Стоимость корейского автомобиля на вторичном рынке составляет 800 тысяч рублей. Третье место заняла Mazda 6, отличившаяся мощным 2,5-литровым мотором на 192 л. с, которую продают за 950 тысяч рублей. Предпоследним определили Toyota Camry, не требующий затруднительного обслуживания и ремонта. Его комплектация включает 2-литровый мотор мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатый "автомат". "Японца" оценивают в 950 тысяч рублей. Последнее место досталось современному Volkswagen Passat за 1 млн рублей, который оснастили 8-литровым двигателем мощностью 180 л. с. и вариатором.