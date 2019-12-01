Марина Федункив включила себя в список "эскортниц" из Instagram

Новый скандал, связанный с публикацией расценок на экспорт-услуги известных российских блогерш, вызвал неоднозначные реакции у общественности. Для комиков это был повод рассмешить публику, чем и воспользовалась Мария Федункив. Популярная комедиантка выставила в соцсети Instagram необычную фотографию. На снимке звезда предстала в образе проститутки, подписав его словами: "Рынок шкур: Тайная жизнь популярных инстаграмщиц. Невошедшее".Обновленный "имидж" знаменитости рассмешил фолловеров, которые принялись шутить на эту тему в комментариях. Они также отметили отлично дополняющие черты гардероба, которые включали леопардовые колготки, ретро-платье и шубу ядовито-голубой расцветки. Все же, некоторые поклонники назвали наряд "безвкусицей" и "неактуальной пародией". Кроме того, звучали претензии в сторону приоткрытых коленей артистки. Она с юмором отнеслась к последним замечаниям, лично написав возмущенным фанатам, что она "не выкладывала фотографии с монастыря".