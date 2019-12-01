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Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
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Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении рака

Химиотерапия, которая спасает многих пациентов с онкологическими заболеваниями, является болезненной процедурой, после которой многие пациенты не выдерживают и прекращают курс. Недавно ученым удалось открыть новый метод, который позволит существенно сократить дозы химиотерапии при лечении рака.
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении рака

Исследователям из Еврейского университета в Иерусалиме удалось разработать метод, который доставляет химиотерапевтические препараты непосредственно в раковые клетки, обходя здоровые. Как считают авторы этого открытия, новый метод позволит сократить дозы химиотерапии для многих пациентов, добившись снижения неприятных побочных эффектов, связанных с лечением. «Большинство методов лечения онкологических заболеваний являются недостаточно специфичными, то есть они атакуют здоровые клетки вместе с раковыми, от которых пытаются избавиться», - объяснил один из авторов исследования, профессор Александр Биншток.

По словам ученых, эта особенность приводит к возникновению большого количества побочных эффектов, связанных именно с химиотерапией. Новый же метод позволяет нацелить препарат именно на клетки новообразования, сохраняя здоровые нетронутыми. «Удаление раковых клеток, оставляя здоровые в покое, является важным шагом к уменьшению страданий и болезненных ощущений среди пациентов», - добавил профессор.

Проведенное учеными исследование было сосредоточено на селективной экспрессии белка TRPV2 раковыми клетками. При активации белок TRPV2 открывает своего рода канал внутри клеточных мембран. Изучив клетки злокачественного образования печени, ученым удалось успешно довести до органа довольно малую дозу доксорубицина – химиотерапевтического препарата, который воздействовал исключительно на клетки опухоли.

Отмечается, что исследования в данном направлении будут продолжены, а в обозримом будущем точность нового метода доставки может позволить врачам назначать более низкие дозы химиотерапии и избавлять пациентов от некоторых неблагоприятных и побочных эффектов.

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Наука / Авторские новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:12

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