ЧЕ-2020: Российская сборная узнала своих соперников
Накануне в столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части футбольного Чемпионата Европы 2020 года, в которой примет участи и сборная России. Таким образом, подопечные Черчесова уже знают всех соперников по групповой стадии турнира.
Так, Россия выступит в группе В, а ее соперниками станут Финляндия, Дания и уже хорошо знакомая Бельгия, которой отечественные спортсмены уступили первое место в отборе на Евро-2020. Кроме того, уточнено и расписание игр сборной на предстоящем европейском первенстве. Первый матч российские футболисты проведут у себя дома в Петербурге против фаворита группы – сборной Бельгии, - 13 июня 2020 года. Эта игра станет фактически повторением недавнего противостояния двух сборных в квалификационном отборе, в котором, напомним, россияне уступили бельгийцам со счетом 1:4.
Как сообщает издание «Слово и дело», в квалификации на Евро сборная страны заняла второе место, уступив лишь в двух из двенадцати матчей – оба поражения российской команде нанесли именно бельгийские футболисты.
Так, Россия выступит в группе В, а ее соперниками станут Финляндия, Дания и уже хорошо знакомая Бельгия, которой отечественные спортсмены уступили первое место в отборе на Евро-2020. Кроме того, уточнено и расписание игр сборной на предстоящем европейском первенстве. Первый матч российские футболисты проведут у себя дома в Петербурге против фаворита группы – сборной Бельгии, - 13 июня 2020 года. Эта игра станет фактически повторением недавнего противостояния двух сборных в квалификационном отборе, в котором, напомним, россияне уступили бельгийцам со счетом 1:4.
Как сообщает издание «Слово и дело», в квалификации на Евро сборная страны заняла второе место, уступив лишь в двух из двенадцати матчей – оба поражения российской команде нанесли именно бельгийские футболисты.