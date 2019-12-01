АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
EUR 70.55 USD 64.08
Курс валют на 30.11.2019

ЧЕ-2020: Российская сборная узнала своих соперников

Накануне в столице Румынии Бухаресте состоялась жеребьевка финальной части футбольного Чемпионата Европы 2020 года, в которой примет участи и сборная России. Таким образом, подопечные Черчесова уже знают всех соперников по групповой стадии турнира.
ЧЕ-2020: Российская сборная узнала своих соперников

Так, Россия выступит в группе В, а ее соперниками станут Финляндия, Дания и уже хорошо знакомая Бельгия, которой отечественные спортсмены уступили первое место в отборе на Евро-2020. Кроме того, уточнено и расписание игр сборной на предстоящем европейском первенстве. Первый матч российские футболисты проведут у себя дома в Петербурге против фаворита группы – сборной Бельгии, - 13 июня 2020 года. Эта игра станет фактически повторением недавнего противостояния двух сборных в квалификационном отборе, в котором, напомним, россияне уступили бельгийцам со счетом 1:4.

Как сообщает издание «Слово и дело», в квалификации на Евро сборная страны заняла второе место, уступив лишь в двух из двенадцати матчей – оба поражения российской команде нанесли именно бельгийские футболисты.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Xiaomi снизила цены на Mi TV 4A, Mi Notebook Pro 15,6, Redmi 8A и Mi Band 4…
Ученые: Для 5 продуктов полезность повышается после…
"Дом-2": Александра Черно уверена, что Майя Донцова…
Ученые открыли новый метод снижения доз химиотерапии при лечении…
ЧЕ-2020: Российская сборная узнала своих…
Ученые назвали самую «живучую» профессию в…
Поклонники вспомнили лучшие роли Дмитрия Марьянова в 50 лет со дня его…
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock…
В ЯНАО при пожаре погибла семилетняя…
«Интерьер сразил наповал»: Валентине Легкоступовой сделали ремонт в…
Юлия Пересильд показала подросших детей от Алексея…
На фоне критики Дэвид Бекхэм снова поцеловал свою дочь Харпер в…
Ученые: Бутылка крафтового пива полезна для…
Кайли Дженнер платит за личную охрану 300-400 тысяч долларов…
Бренд Honor выпустил сверхмощный роутер для…
Кристина Асмус рассказала о своих вредных…
Немецкий профессор назвал 4 разрушающих сосуды…
«Я буду самая лучшая»: Татьяна Навка показала, как ее дочка настраивается перед выходом на…
В Сети вспомнили об электромобиле, построенном на базе…
Дженнифер Лопес показала честное фото с морщинами на…
Ученые сообщили о выявлении смертельной опасности жирной…
Александр Цекало схватил за грудь свою жену Дарину…
Мать Тимати пригрозила хейтерам воспользоваться “свежепоставленными зубами” из-за критики в ее…
В Италии двое лыжников погибли при сходе лавины в…
Внешний вид помолодевшей Надежды Бабкиной оценили ее…
Вассерман предупредил интернет-ресурсы о риске оказаться в “черном списке” за ложную…
Xiaomi Mi Mix 3 заметно подешевел на…
Наталья Андрейченко расплакалась на могиле…
"Алые паруса" в Петербурге признали лучшим праздником в…
Потап и Настя Каменских несколько раз вступали в законный…
Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании…
Экс-участница "Дом-2" Рима Пенджиева призналась в любви к демонстрации половых…
Bugatti презентовала Bugatti Chiron Noire Special…
МИД Германии выступил за углубления сотрудничества с Россией в области…
Звезда "Дом-2" Майя Донцова: «Даже если я беременна, никому не…
Наталья Андрейченко в юности пережила групповое…
Venture RV Sonic X стал лучшим кемпером 2020…
У российских подлодок обнаружены критические…
Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана…
ORF: Санкции США против Индии могут ударить против самого…
Просмотреть все новости