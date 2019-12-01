Ученые: Для 5 продуктов полезность повышается после приготовления





В ряде случаев приготовление продукта питания приводит к увеличению качества его усвоения организмом. Подобное справедливо для моркови, в которой содержится большое количество бета-каротина. В случае употребления сырого овоща полезное вещество станет переработано организмом частично. При этом термообработка гарантирует заметно больший объём поглощения пигмента.Грибы относятся к особому классу живых организмов, а их состав разительно отличается. Многие содержат витамины, белки, минеральные соединения. Во время приготовлении грибов на растительном масле его ценность в качестве пищи существенно увеличивается, поскольку облегчает усвоение питательных веществ. Шпинат содержит много оксалатов, которые мешают поглощению железа. Употребление в сыром виде понижает степень усвоения металла до 5%, однако после приготовления соответствующий показатель существенно увеличивается. Термообработка повышает степень усвоения томатов. В составе помидоров присутствует ликопин. Последний достаточно эффективен в качестве средства профилактики онкологии, а также болезней сердечно-сосудистой системы. Готовка приводит к росту содержания ликопина, увеличивая уровень поглощения организмом. В спарже имеется большое количество полифенолов, лютеина и витамина A. Термообработка позволяет повысить их усвоение.