Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании детей
Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал о главных ошибках при воспитании детей. Специалист отметил, что множество родителей делают в этом неправильные акценты, которые вредят их наследникам.
Первая ошибка при воспитании детей – чрезмерное внимание к обучению. Многие родители превращают его в патологически процесс, стоящий выше всего остального. Это является большой ошибкой, приводящей к переутомлению детей и чрезмерным стрессам. Педиатр советует давать им возможность самостоятельно решать, как учиться. Также крайне важно не требовать от ребенка исключительно хорошие оценки. Самой главной целью обучения должно стать получение удовольствия и проявление интереса к предметам.
Следующая важная ошибка родителей при воспитании детей – переутомление. Взрослые забывают, что юный организм не может справляться с большим количеством нагрузок, поэтому перегружают его. У ребенка должно оставаться время на развлечения и полноценный ночной отдых. Также важно внимательно относиться к выбору дополнительных заданий, кружкам и секциям. Их не должно быть больше 1-2, и нужно, чтобы ребенок проявлял к ним настоящий интерес. В противном случае он не получит ничего иного, кроме утомления и снижения инициативности.
И последняя ошибка – запрещать детям проводить много времени на свежем воздухе. Регулярные прогулки благоприятно сказываются на здоровье ребенка.
Первая ошибка при воспитании детей – чрезмерное внимание к обучению. Многие родители превращают его в патологически процесс, стоящий выше всего остального. Это является большой ошибкой, приводящей к переутомлению детей и чрезмерным стрессам. Педиатр советует давать им возможность самостоятельно решать, как учиться. Также крайне важно не требовать от ребенка исключительно хорошие оценки. Самой главной целью обучения должно стать получение удовольствия и проявление интереса к предметам.
Следующая важная ошибка родителей при воспитании детей – переутомление. Взрослые забывают, что юный организм не может справляться с большим количеством нагрузок, поэтому перегружают его. У ребенка должно оставаться время на развлечения и полноценный ночной отдых. Также важно внимательно относиться к выбору дополнительных заданий, кружкам и секциям. Их не должно быть больше 1-2, и нужно, чтобы ребенок проявлял к ним настоящий интерес. В противном случае он не получит ничего иного, кроме утомления и снижения инициативности.
И последняя ошибка – запрещать детям проводить много времени на свежем воздухе. Регулярные прогулки благоприятно сказываются на здоровье ребенка.
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:27