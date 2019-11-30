Педиатр рассказал о главных ошибках родителей при воспитании детей





Первая ошибка при воспитании детей – чрезмерное внимание к обучению. Многие родители превращают его в патологически процесс, стоящий выше всего остального. Это является большой ошибкой, приводящей к переутомлению детей и чрезмерным стрессам. Педиатр советует давать им возможность самостоятельно решать, как учиться. Также крайне важно не требовать от ребенка исключительно хорошие оценки. Самой главной целью обучения должно стать получение удовольствия и проявление интереса к предметам.Следующая важная ошибка родителей при воспитании детей – переутомление. Взрослые забывают, что юный организм не может справляться с большим количеством нагрузок, поэтому перегружают его. У ребенка должно оставаться время на развлечения и полноценный ночной отдых. Также важно внимательно относиться к выбору дополнительных заданий, кружкам и секциям. Их не должно быть больше 1-2, и нужно, чтобы ребенок проявлял к ним настоящий интерес. В противном случае он не получит ничего иного, кроме утомления и снижения инициативности.И последняя ошибка – запрещать детям проводить много времени на свежем воздухе. Регулярные прогулки благоприятно сказываются на здоровье ребенка.