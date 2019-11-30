Ива Михнович рассказала, кому досталось наследство бывшего супруга Натальи Андрейченко Максимилиана Шелла





Наталья Андрейченко была женой знаменитого режиссера и миллионера 20 лет. Ради него она ушла от Максима Дунаевского, а новый муж смог усыновить ее сына Дмитрия. Максимилиану Шеллу она родила дочь Настасью. В этот период жизни она не могла сниматься в советском кино. В 2000 году режиссер признался, что полюбил Элизабет Михич. Позже Максимилиан Шелл начал отношения с Ивой Миханович. Через пять месяцев после бракосочетания режиссер умер.Захоронили его в родовом поместье в Австрии. Наталья Андрейченко поддерживала связь с Максимилианом Шеллом после разрыва отношений и считает Иву Михнович хорошей женщиной, но думает, что хоронить экс-супруга нужно было на кладбище, чтобы люди смогли бывать на его могиле. Ива Михнович сообщила, что режиссер после смерти хотел упокоиться рядом с любимым деревом.После его кончины подписанного завещания не было, но всю собственность разделили законно. Также Михнович рассказала, что по наследству ей достался дом и два гектара земли, которые стоят 200 тысяч евро. Настасье – второй дом, а все остальное принадлежит Дмитрию. Наталья Андрейченко унаследовала деньги из фонда и пожизненное содержание.