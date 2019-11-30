Звезда "Дома-2" Маша Круглыхина пожаловалась на частые обмороки





Как стало известно, муж Марии не помогает в воспитании детей, потому что находится в другом городе по работе. Его редкие приезды на выходные не дают девушке отдохнуть. У Круглыхиной трое маленьких детей. Младшему Илье всего лишь год, поэтому девушка очень переживает по поводу своего состояния. Она боится, что может потерять сознание, и тогда дети останутся на неопределенное время одни и будут предоставлены сами себе.Маша пожаловалась, что были случаи, когда она после прогулки с детьми просто отключалась в коридоре. Такие случаи были и когда она приходила с детьми в гости к своим знакомым. Тогда ее просто укрыли одеялом и дали немного отдохнуть.Мария с нетерпением ждет новогодние праздники. На время празднования ее мать должна приехать к ним в гости, и тогда она осуществит свое желание. Больше всего на свете Круглыхина хочет просто нормально выспаться и отдохнуть от детей.