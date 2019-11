Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние годы

По мнению специалистов Amnesia: The Dark Descent заслуживает первого места. Эта игра вышла в 2010 году и обрела большую популярность, поэтому ее портировали на консоль PlayStation 4 от Sony. Второе место в рейтинге получила зомби-игра Resident Evil 7, создатели которой отошли от активного действия в пользу Survival Horror. От создателей данного проекта в список была включена еще одна франшиза под названием The Evil Within. Этот мистический триллер сочетает в себе классический хоррор и боевик, за что получил высокую оценку публики. Включенная в список Agony была запрещена в некоторых странах из-за пугающего содержания.На пятой строчке эксперты разместили Alien: Isolation из вселенной фильма Ридли Скотта “Чужие”. Геймеры ценят эту игру за чувство нахождения в глубоком космосе и атмосферу обреченности.