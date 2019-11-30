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Составлен рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние годы

Специалисты обнародовали рейтинг наиболее успешных хоррор-игр за последние годы. Большое внимание публики получил проект Amnesia: The Dark Descent, вышедший в 2010 году.

По мнению специалистов Amnesia: The Dark Descent заслуживает первого места. Эта игра вышла в 2010 году и обрела большую популярность, поэтому ее портировали на консоль PlayStation 4 от Sony. Второе место в рейтинге получила зомби-игра Resident Evil 7, создатели которой отошли от активного действия в пользу Survival Horror. От создателей данного проекта в список была включена еще одна франшиза под названием The Evil Within. Этот мистический триллер сочетает в себе классический хоррор и боевик, за что получил высокую оценку публики. Включенная в список Agony была запрещена в некоторых странах из-за пугающего содержания.

На пятой строчке эксперты разместили Alien: Isolation из вселенной фильма Ридли Скотта “Чужие”. Геймеры ценят эту игру за чувство нахождения в глубоком космосе и атмосферу обреченности.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:40

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